Российские бронеавтомобили семейства «Тигр» популярны у ближневосточных заказчиков

Абу-Даби, 21 февраля. Колесная бронетехника российского производства пользуется большим спросом на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

Об этом руководитель компании, выпускающей бронеавтомобили семейства «Тигр», рассказал на международной выставке вооружений IDEX-2021, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

«Особо популярны специальные машины СБМ ВПК-233136 «Тигр» в пятидверном бронированном корпусе, а также бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК-59095С «ВПК-Урал», — подчеркнул Красовицкий.

По его словам, значительный спрос на автомобильную продукцию «Военно-промышленной компании» обусловлен ее высокой надежностью, защищенностью экипажа и проходимостью во внедорожных условиях.

Ранее сообщалось, что под Кызылом прошли учения Центрального военного округа, в которых приняли участие новейшие бронеавтомобили «Тигр», наряду с другими образцами военной техники.