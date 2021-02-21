Врач перечислил самые распространенные аллергены среди продуктов

Москва, 21 февраля. Как правило, аллергию вызывают продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, речь идет о коровьем молоке, крупах, пшенице, яйцах, мясе птицы и рыбе. Самой распространенной реакцией на такие продукты, а именно на содержащиеся в них аллергены, является атопический дерматит или экзема.

«Каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов», — уточнил Болибок для RT.

Медик отметил, что сегодня подобная диагностика доступна, наиболее популярна реакция по крови. С помощью ее сдачи можно «одномоментно выявить большинство аллергенов», заверил специалист.

Болибок призвал при возникновении подобных проблем не гадать, какой из продуктов вызвал негативную реакцию организма, а сразу идти к аллергологу.

В январе медик предупреждал о том, что людям с обострением хронических или аллергических заболеваний противопоказано прививаться против коронавируса «Спутником V».