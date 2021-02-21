LIVE: Ледниковый период вместо глобального потепления

В четверг, 18 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на темы «Новый ледниковый период. Почему мы не замечаем глобальное потепление» и «Уголовное право. Как в мире наказывают за слова».

Зима в 2021 году суровая, от холода страдают и теплолюбивая Европа, и США. Кажется, уже взрослая Грета Тунберг может смело начинать пользоваться самолетами.

В рамках эфира мы узнали, долго ли в России продержаться холода и насколько реальна угроза изменения климата. Поговорили об экологической ситуации в России и в мире. Обсудили, как деятельность человека может погубить Землю, раскрыли самые правдоподобные теории апокалипсиса.



Вторую часть эфира мы посвятили мировому праву. США и Европейский союз пристально следят за уголовным процессом над блогером Алексеем Навальным. Просвещенная публика восхищается хамством известного мошенника в суде, аплодирует новым оскорблениям в адрес ветерана Игната Артеменко и его семьи, при этом стыдливо умалчивает, что в демократических США за такое поведение Навального тут же отправили бы в за решетку. В том же Европейском союзе к свободе самовыражения относятся жестче, чем в России. В Испании полиция после продолжавшегося несколько часов противостояния арестовала каталонского рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен.

В рамках эфира мы сравнили уголовное законодательство и судебную практику в России, США и ЕС, узнали, почему Запад осуждает Россию за то, что для них самих давно является нормой. Рассказали, какое наказание может получить блогер Алексей Навальный за свое демонстративно хамское и оскорбительное поведение в суде.

На эти и многие другие вопросы мы ответили в рамках нашего эфира.