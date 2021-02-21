Байден посетил больного раком сенатора-республиканца

Вашингтон, 21 февраля. Новый американский президент Джо Байден посетил экс-сенатора от Республиканской партии Боба Доула, у которого недавно диагностировали рак легких четвертой стадии.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что глава государства навестил 97-летнего бывшего сенатора и его жену Элизабет в комплексе Уотергейт в Вашингтоне.

«У него (Доула. — Прим. ред.) все хорошо», — подчеркнул Байден после встречи.

Доул является ветераном Второй мировой войны. В 1976 году он выдвигал свою кандидатуру на пост вице-президента Соединенных Штатов при действовавшем тогда президенте Джеральде Форде.

Ранее сообщалось, что Россия отправила администрации Байдена запрос на организацию первых контактов. Российский посол в США Анатолий Антонов нацелен на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном в вопросах космоса, стратегической стабильности, Арктики и борьбы с пандемией COVID-19.