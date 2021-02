Освобождение города Иппи и дезорганизация боевиков — что произошло в ЦАР 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 20 февраля 2021 года.

«Спящие ячейки» бандформирований стали одной из главных проблем для правительственных сил в освобожденных от боевиков городах. В Бамбари центральноафриканские войска (FACA) совместно с жандармерией проводят операции по выявлению радикалов, которые переоделись в гражданскую одежду и стараются затеряться среди мирного населения.

Правоохранители выявили несколько схронов с оружием. Особое внимание уделяется торговым палаткам. По сообщениям местных жителей, именно там затаившиеся террористы прячут боеприпасы.

В Иппи жандармерия проводит аналогичные мероприятия. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook поприветствовал усилия FACA и освобождение населенного пункта. В ближайшее время туда направят дополнительные силы из Бамбари.

Члены «Союза за мир в ЦАР» (UPC), утратившие позиции в Иппи и Бамбари, проводят перегруппировку сил. Часть из них собирается в городе Бриа, другие выдвинулись в Бозум.

В Бозуме наблюдаются междоусобные конфликты различных группировок из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Многие радикалы «3R» бегут из города в сторону соседнего Чада. Отступление спровоцировали слухи о приближении правительственной армии к населенному пункту.

Оппозиционное издание Corbeau News сообщает, что в городе слышна стрельба. Вероятнее всего, боевики используют оружие для запугивания местного населения, рэкета, мародерства и грабежей. В целях безопасности мирные жители вынужденно покидают дома и бегут из Бозума.

Также источник издания рассказал о спорадических столкновениях FACA с боевиками на части федеральной трассы RN3, соединяющей города Босангоа и Босембеле. Первый считается неофициальной столицей беглого экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, второй с начала февраля перешел под контроль правительственной армии.

По данным разведки, сторонники опального политика покидают города малочисленными бандгруппами, после чего направляются к границе с Чадом. Все это ярко демонстрирует, что в рядах CPC царят дезорганизация и хаос.

Правительственные войска действительно стягиваются в северо-западном направлении. Однако военные операции в окрестностях Босангоа и Бозума пока не планируются. Приоритетной задачей центральноафриканских военнослужащих по-прежнему остается защита стратегически важной трассы RN3 Белоко — Банги. Совместно с российскими специалистами бойцы FACA обеспечивают безопасность колонн грузовиков с коммерческими грузами.

