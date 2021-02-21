Освобождение города Иппи и дезорганизация боевиков — что произошло в ЦАР 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 20 февраля 2021 года.

События в центральной части страны

«Спящие ячейки» бандформирований стали одной из главных проблем для правительственных сил в освобожденных от боевиков городах. В Бамбари центральноафриканские войска (FACA) совместно с жандармерией проводят операции по выявлению радикалов, которые переоделись в гражданскую одежду и стараются затеряться среди мирного населения.

Правоохранители выявили несколько схронов с оружием. Особое внимание уделяется торговым палаткам. По сообщениям местных жителей, именно там затаившиеся террористы прячут боеприпасы.

В Иппи жандармерия проводит аналогичные мероприятия. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook поприветствовал усилия FACA и освобождение населенного пункта. В ближайшее время туда направят дополнительные силы из Бамбари.

Члены «Союза за мир в ЦАР» (UPC), утратившие позиции в Иппи и Бамбари, проводят перегруппировку сил. Часть из них собирается в городе Бриа, другие выдвинулись в Бозум.

События в западной части страны

В Бозуме наблюдаются междоусобные конфликты различных группировок из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Многие радикалы «3R» бегут из города в сторону соседнего Чада. Отступление спровоцировали слухи о приближении правительственной армии к населенному пункту.

RCA : les rebelles de la CPC quittent la ville de Bozoum pour une destination inconnue https://t.co/4JsAba9uBK #Centrafrique pic.twitter.com/A1k2wGWTjL — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 20, 2021

Оппозиционное издание Corbeau News сообщает, что в городе слышна стрельба. Вероятнее всего, боевики используют оружие для запугивания местного населения, рэкета, мародерства и грабежей. В целях безопасности мирные жители вынужденно покидают дома и бегут из Бозума.

Также источник издания рассказал о спорадических столкновениях FACA с боевиками на части федеральной трассы RN3, соединяющей города Босангоа и Босембеле. Первый считается неофициальной столицей беглого экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, второй с начала февраля перешел под контроль правительственной армии.

По данным разведки, сторонники опального политика покидают города малочисленными бандгруппами, после чего направляются к границе с Чадом. Все это ярко демонстрирует, что в рядах CPC царят дезорганизация и хаос.

RCA : panique sur l’axe Bossembélé – Bossangoa, de violents combats signalés entre les rebelles et les FACA https://t.co/TMAFf49il4 #Centrafrique pic.twitter.com/y8VFZiNlNs — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 20, 2021

Правительственные войска действительно стягиваются в северо-западном направлении. Однако военные операции в окрестностях Босангоа и Бозума пока не планируются. Приоритетной задачей центральноафриканских военнослужащих по-прежнему остается защита стратегически важной трассы RN3 Белоко — Банги. Совместно с российскими специалистами бойцы FACA обеспечивают безопасность колонн грузовиков с коммерческими грузами.

The minister praised the resilience of #FACA forces & allies including #Russia for liberating the main logistics supply artery for #CAR. Without lasting peace, it may not take long for the #CPC rebels to regroup to disrupt the central logistics route that keeps #CAR alive. https://t.co/hyJuSfmrNZ pic.twitter.com/vYO3piYRxV — David Otto Endeley (@ottotgs) February 16, 2021

ВС ЦАР проводят зачистку территорий вдоль всего маршрута дороги, где вспыхивают спорадические бои. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров рассказал об уничтожении двух малочисленных бандгрупп. Тем не менее на работе трассы это не сказывается.

Чаще всего боевики, выходящие на дорогу, числятся в составе «3R». Они двигаются на север в сторону подконтрольных CPC территорий. В самом же «кармане» ситуация в целом спокойная. Основным дестабилизирующим фактором в этом районе являются обыкновенные бандиты, занимающиеся разбоем и грабежами.



Политика

В преддверии второго тура парламентских выборов в Банги прошло совместное заседание членов правительства. Встреча была посвящена вопросам обеспечения безопасности кандидатов и избирателей.

RCA : processus électoral, les députés s’inquiètent de la sécurité des candidats aux législatives, et convoquent les membres du gouvernement https://t.co/X2BctqC3ZF #Centrafrique pic.twitter.com/QeLRGXVIEy — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 20, 2021

Подготовка к выборам также стала главной темой встречи представителей Высшего совета по коммуникациям (HCC) и МИНУСКА. По словам главы международной миссии Манкера Ндиая, миротворцы ООН продолжат оказывать ЦАР логистическую поддержку и обеспечивать безопасность граждан республики.

Le Haut Conseil de Communication et les organisations professionnelles des médias de la #RCA ???????? échangent ce 19/2 avec la #MINUSCA sur la couverture des #ElectionsRCA , de l'accord de paix (#APPR_RCA) et du mandat de la Mission. pic.twitter.com/IYpBtEl4xJ — MINUSCA (@UN_CAR) February 19, 2021

Власти столицы организовывают специальные семинары для простых граждан. На них жителей информируют о механизмах проведения выборов нового состава законодательного органа ЦАР.

Le PAPEC a organisé un atelier d’évaluation à mi-parcours de la campagne d’éducation civique et électorale avec le soutien financier du ???????? pic.twitter.com/LqHmveUJAo — PNUD Centrafrique (@PNUD_RCA) February 20, 2021

Общество

Фонд Suisse-Bangui-Paoua сделал пожертвование для центральноафриканской армии. Министерство обороны страны получило от организации набор продовольствия. В него вошли консервы, крупы и упаковки с питьевой водой.

В ЦАР ожидается религиозный марш за мир и против преступности. По словам организаторов массовой акции, представители разных религий и конфессий хотят выразить свое стремление к стабилизации обстановки в стране.