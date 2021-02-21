В Норильске задержаны руководители фабрики. События дня. ФАН-ТВ

Задержаны четверо руководителей фабрики в Норильске Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения, в результате которого погибли трое рабочих, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю. По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций Норильской обогатительной фабрики обнаружились дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении ремонта, но его не начали в установленный срок из-за бездействия подозреваемых сотрудников компании. Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля, в результате ЧП погибли три сотрудника.

Льготную ипотеку могут распространить на частные дома Минфин России предложил расширить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно новому проекту постановления, у семей с детьми появится возможность получить льготный ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение земельного участка и строительство на нем дома. В Госдуме инициативу назвали правильной. Отмечается, что за время действия программы «Семейная ипотека» было выдано более 120 000 кредитов на сумму около 344 миллиарда рублей. Из федерального бюджета были предоставлены субсидии на сумму 6,3 миллиардов рублей.

Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю Власти Греции продлили до 8 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. У въезжающих должен быть отрицательный результат теста на коронавирус, а также ваучер с подтверждением брони номера в гостинице. И даже при наличии этих документов туристам придется изолироваться на семидневный карантин. Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. В случае неисполнения предписаний нарушителю грозит административный штраф в €5000, а также возможное уголовное преследование.