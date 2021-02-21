Невролог рассказала, как смартфон поможет соблюдать режим сна

Москва, 21 февраля. Невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева рассказала, что делать, чтобы смартфон не мешал засыпать и помогал просыпаться.

Специалист отметила, что использование устройства вечером влияет на качество засыпания. Основным воздействием телефона является «световое и активирующее». Спектр цвета дисплея подавляет так называемый гормон сна — мелатонин, уточнила руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем».

Сомнолог отметила, что световое воздействие на человека не полностью поможет устранить и режим Night Shift. Его пользу эксперт оценила в 60%.

Зато использовать смартфон можно утром, чтобы взбодриться. Для будильника подойдут быстрые мелодии, которые нравятся пользователю и хорошо слышны. К возможности откладывания будильника Царева советует подходить с вниманием, так как есть риск погрузиться в глубокий сон после первого сигнала и не услышать повторный звонок.

«Поэтому если вы, отходя вечером ко сну, предполагаете, что не успеете выспаться, то лучше сразу поставить будильник на чуть более позднее время, но утром с первого сигнала проснуться окончательно», — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что люди часто испытывают дискомфорт из-за постоянных пробуждений в ночное время. По его словам, пробуждение по ночам является нормальным явлением, если затем происходит быстрое засыпание. В противном случае речь идет о бессоннице.