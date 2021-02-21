Певица Алиса Мон пожаловалась на единственного наследника

Москва, 21 февраля. Поп-дива 90-ых Алиса Мон в эфире провокационного шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказала о своем сыне Сергее.

Исполнительница хита «Алмаз» была замужем дважды. В первый раз Алиса стала женой гитариста группы «Лабиринт» Василия Маринина. Влюбленные не смогли сохранить брак и расстались на хорошей ноте. Вторым избранником артистки был композитор Сергей Муравьев, написавший музыку для ее шлягера «Подорожник». В браке родился сын, но это не удержало артистку и она решила уйти от мужа-абьюзера.

Алиса Мон мало говорит о своем единственном наследнике, которому уже за «30 с хвостиком». В интервью Кудрявцевой она призналась, что молодой мужчина до сих пор не работает, занимается рэпом. Сергей в разводе и живет с мамой.

«Сначала жили со мной, а потом я снимала ему квартиру. Сейчас живет со мной на всем готовом. Пробовала устраивать бойкот, не давать денег, но долго продержаться не могу сама», — посетовала артистка.

Накануне Алиса Мон в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась воспоминаниями о необычной встрече Нового года. Это были 90-е годы, когда она рассчитывала встретить праздник вместе с сыном и мамой, но планы накрылись медным тазом из-за болезни. Артистка гордо выпивала шампанское и коньяк в одиночестве.