Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Алиса Мон получила 140 тыс. долларов на песню «Алмаз» от влюбленного спонсора

Алиса Мон получила 140 тыс. долларов на песню «Алмаз» от влюбленного спонсора

Москва, 21 февраля. Певица Алиса Мон получила 140 тыс. долларов на клип на песню «Алмаз», ставшую хитом, от продюсера Сергея Токмена. Исполнительница так и не ответила влюбленному в нее спонсору.

С Токменом исполнительница познакомилась в городе Ангарск, куда она сбежала от мужа-тирана из Москвы. Сначала она хотела попросить лишь 3 тыс. долларов на запись, но продюсер захотел помочь ей финансово и для возвращения в столицу, рассказала она Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».

Клип на «Алмаз» в результате снял продюсер Андрей Неклюдов. Алиса Мон утверждает, что он «кинул на деньги» и ее, и Токмена.

«Он меня «продавал» за бешеные суммы, а я получала тысячу в месяц. Когда пришла на студию «Союз» после расставания с Неклюдовым, спросила, где деньги за альбом. Мой друг, который там работал, сделал копии расписок, по которым Неклюдов получал деньги — около 50 тыс. в месяц. За такие суммы можно было купить очень хорошую квартиру. Ни я, ни Токмен об этом не знали», — поделилась певица.

Продюсер из Ангарска вложил средства позже и в возвращение Мон на сцену спустя десять лет забвения. Но инвестиции не оправдались. У певицы и продюсера был кратковременный роман, но Токмен оказался не во вкусе Мон, несмотря на желание купить ей замок во Франции и самолет. Сейчас бизнесмен управляет своими делами на расстоянии, он прикован к аппарату, в ожидании донорской почки.

Мон ранее рассказала о своем лучшем романе. Избранником певицы стал мужчина, который был младше нее на 14 лет. Рассталась пара по инициативе звезды.

Новости партнеров