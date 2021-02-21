Ученые нашли источники электрической энергии на Марсе

Нью-Джерси, 21 февраля. Марсианская пыль имеет небольшую электрическую мощность из-за чего на Красной планете могут возникать искры, рассказали исследователи в США.

Американские ученые из Орегонского университета и Университета Нью-Джерси в совместном исследовании заменили грунт с Марса на вулканический пепел и воспроизвели ураганы, которые периодически возникают на Марсе. Как оказалось, мельчайшие частицы марсианской пыли при соприкосновении могут провоцировать электрические разряды.

Результаты исследования важны, поскольку это может угрожать будущим миссиям по колонизации Марса. Предыдущие опыты были неудачными, так как ученые не учитывали влияние стен экспериментальной камеры. В новом исследовании ученые создали так называемую стеклянную ловушку для электрической энергии.

NASA ранее опубликовало снимки, который марсоход Perseverance сделал во время посадки на поверхность планеты на высоте двух метров. Во время приземления, которое длилось семь минут, специалисты не могли управлять аппаратом из-за задержки сигнала.