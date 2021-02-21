Россиянам рассказали о полезных свойствах хлеба

Москва, 21 февраля. Ежедневное употребление ржаного хлеба не приводит к ожирению. Об этом рассказала директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Более того, ржаной хлеб способствует профилактике заболеваний, передает агентство городских новостей «Москва».

«Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий», — заявила эксперт.

При этом в хлебе из ржаной муки железа в три раза больше, чем в говядине, а содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах. Регулярное употребление ржаного хлеба помогает сохранить здоровье и способствует профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ранее ФАН сообщал, что хлеб из отрубей активизирует работу кишечника и снижает аппетит, несмотря на схожую калорийность с белым хлебом. Данный продукт хорошо насыщает, снижает риск развития рака ободочной кишки, выводит токсины, ускоряет обмен веществ, нормализует артериальное давление и процесс кровообращения.