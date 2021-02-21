Алиса Мон откровенно рассказала о своих пластических операциях

Москва, 21 февраля. Певица Алиса Мон ложилась под нож хирурга дважды ради улучшений во внешности. Подробнее об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».

По ее словам, она решилась на пластику в рамках одной известной передачи, где обещали увеличение груди, а также лифтинг лица и шеи.

«Пять минут позора и красавица — говорили мне подруги, которые прошли уже через эту программу. В итоге я очень пожалела, что сделала грудь. Были дикие боли в спине, болела грудь, один из имплантов не прижился», — разоткровенничалась Мон.

Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» боялась исправлять результаты неудачной операции из-за боли, но все же взяла себя в руки. На этот раз итог ее устроил. Певица стала обладательницей груди третьего размера, и по сей день у нее не возникает никакого дискомфорта.

В студию программы приехал пластический хирург звезды Сергей. По его словам, в ближайшие несколько лет Мон не нужно делать что-либо с лицом, но в будущем он готов помочь ей преобразиться.

Мон ранее раскрыла жуткие подробности своего второго брака с мужем-тираном. Мужчина поднимал на нее руку даже во время ее беременности.