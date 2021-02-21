Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в трех районах Тувы

Кызыл, 21 февраля. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в трех районах Тувы и в Красноярском крае, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о подземных толчках поступило 21 февраля в 08:37 по местному времени. Сейсмособытие магнитудой 5,7 было зарегистрировано в Тоджинском районе. Оно также ощущалось в Кызылском районе и в самом Кызыле.

Согласно данным сейсмологов Красноярского края, афтершоки от землетрясения ощущались на территории региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы приступили к обследованию социальных объектов.

Федеральное агентство новостей в середине января сообщало, что мощное землетрясение произошло на границе России и Монголии. Их магнитуда составила 6,5.