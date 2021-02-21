Ученые предсказали повторение убившей неандертальцев геомагнитной катастрофы

Лондон, 21 февраля. Геомагнитная катастрофа, случившаяся 42 тысячи лет назад из-за ослабления магнитного поля Земли, может снова повториться.

Тогда из-за смены полюсов магнитное поле планеты ослабело на 6%, что привело к катастрофическим катаклизмам и изменению климата, сообщает The Times. На планете того времени началось наступление ледников, наблюдался сильный штормовой ветер и бури.

Ужесточение условий повлекло за собой вымирание многих представителей фауны и гибель неандертальцев. Лишь часть из них смогла приспособиться к изменившимся условиям проживания на планете и выжить.

Ученые предполагают, что их спасением стали пещеры, в которых древние люди пережидали особо жестокие погодные события. Сейчас, по данным великобританских ученых, магнитное поле вновь показывает динамику, что может повлечь повторение сценария тысячелетней давности.

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 20 на 21 февраля, ее последствия могут ощущаться и в России. Специалисты ранее разделились во мнениях относительно силы магнитной бури. Одни назвали ее достаточно мощной, другие уверены, что явление не предвещает ничего необычного.