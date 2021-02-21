Данила Поперечный завязал роман с бывшей девушкой блогера Николая Соболева

Москва, 21 февраля. Стендап-комик Данила Поперечный удивил своих поклонников неожиданной новостью. Его новой девушкой стала экс-подруга блогера Николая Соболева Полина Чистякова, известная как Попоша.

Об этом комик заявил во время нового выпуска своего подкаста на YouTube. В качестве гостя он пригласил Попошу, и знаменитости официально заявили о своих отношениях.

Чистякова ранее более трех лет встречалась с другим популярным блогером Николаем Соболевым. Но их отношения завязались еще до того, как он стал известным, и для поклонников их союз был образцом трогательности. От пары ждали свадьбу, но внезапно произошло расставание.

Звезды YouTube расстались мирно по обоюдному согласию. Соболев даже выразил готовность помогать экс-подруге, но она сама смогла развиться в сфере блогерства. Блогер отреагировал на видео Поперечного и Попоши в комментариях.

«Што?» — написал он.

Поперечный состоял в предыдущих отношениях с Региной Ждановой в течение пяти лет. Пара рассталась летом прошлого года. Комик признавался, что решение далось им нелегко, так как они успели стать родными друг для друга.