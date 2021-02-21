«Самый лучший роман»: Алиса Мон рассказала о прошлых отношениях

Москва, 21 февраля. Певица Алиса Мон рассказала о «самом лучшем романе в жизни» и причинах его завершения. О прошлом звезда рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

В ходе программы ведущая напомнила, что страстный роман обернулся для Мон серьезными отношениями. Звезда подарила возлюбленному Михаилу новенькую иномарку и готовила на обед «Цезарь». Он ходил на родительские собрания к сыну звезды и даже стал старшим по подъезду.

«Это был самый лучший роман в моей жизни. Мне было 38, а Миша на 14 лет меня младше», — отметила певица.

О том романе Михаил сейчас говорит неохотно. Он женат и имеет детей. О бурной молодости мужчине напоминает фото в обнимку с певицей на палубе теплохода, где они оба работали. Инициатором разрыва через три года после начала отношений стала сама Мон.

«Он предлагал выйти замуж, очень хотел дочку. Я не хотела рожать. И с финансами было не очень. И сам процесс ... я понимала, что не рожу ему детей. Поэтому, предложила расстаться. Сейчас он счастлив, его мечты сбылись, у него есть дочки. Значит, я все сделала правильно. Но я его так сильно любила, что завидовала сама себе… возможно и до сих пор его люблю… но ни о чем не жалею», — сообщила исполнительница.

Михаил признался, некоторое время не находил себе места, «начал есть» и сильно поправился. Пережить депрессию ему помогла будущая жена Анастасия, заключил мужчина.

Ранее Алиса Мон поделилась воспоминаниями о необычной встрече Нового года и своими новогодними желаниями. Звезда призналась, что загадает себе бурную концертную деятельность и здоровье.