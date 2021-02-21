Алиса Мон рассказала об истязаниях бывшего мужа-тирана

Москва, 21 февраля. Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» Алиса Мон долгое время терпела избиения и унижения от мужа Сергея Муравьева. Об этом она рассказала на программе «Секрет на миллион».

Композитор Муравьев стал вторым супругом певицы. Впервые он ударил ее по лицу после чего тут же стал извиняться, и Мон решила его простить. Однако именно с этого момента ситуация начала усугубляться, рассказала звезда Лере Кудрявцевой.

«К избиениям прибавились страшные моральные оскорбления: «девочка с помойки», «без меня ты никто» и много всего такого», — поделилась Мон.

Муравьев однажды нанес девушке такую травму ноги, что ей пришлось делать операцию и выступать месяц в гипсе. Синяки, которые оставались от него на лице Мон, он замазывал ей сам. Позже выяснилось, что композитор бил и предыдущих жен.

«Когда я забеременела, тоже бил. Не до крови, но умел так доводить морально, что жить не хотелось», — рассказала певица.

Муравьев не давал Мон выходить из квартиры, забирал ключи, отнимал все деньги и записные книжки. Однажды он похитил их сына Сергея, когда родители певицы попытались забрать ее и ребенка. Когда исполнительнице удалось найти их, композитор поставил ультиматум.

«Он сказал: либо ты выметаешься вместе со своими родителями, либо остаешься и живем. Осталась. С этого момента началось вообще зверство. Я не могла даже прикоснуться к сыну. Когда Сережка сын заболел, я в щелочку смотрела, что там происходит. Сердце разрывалось от боли», — вспоминает артистка.

Однажды, когда Муравьев уехал и забыл закрыть дверь, Мон схватила больного трехлетнего сына с температурой и сбежала из дома, в чем была. Певица отправилась к родителям и подала на развод.

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