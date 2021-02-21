Подписчиков не устроили издевательские извинения Инстасамки за скандал с визажистами

Москва, 21 февраля. Скандальная российская блогерша Дарья Зотеева или Инстасамка извинилась за скандал с визажистами, но сделала это неискренне.

Инстасамка ехидно извинилась за скандал с визажистами, который произошел недавно. Блогерша заявила, что непрофессионализм отнимает ее время. Видео с инцидентом посмотрело более миллиона подписчиков. Большая часть зрителей встала на защиту провинившихся визажистов.

«Простите меня пожалуйста, за то, что вы опаздываете, срываете мне съемки, приносите мне разлитый суп в пакете», — сказала Зотеева в своем видео на YouTube.

При этом блогерша призналась, что не чувствует себя виноватой за свое хамство и агрессивное поведение. Подписчики не оценили такие извинения и написали, что Инстасамка «просто хамка».

Напомним, Дарья Зотеева выложила видео в Instagram, где оскорбляет и проявляет агрессию по отношению к бьюти-мастерам, которые приехали к ней с опозданием. Блогерша не выбирала выражений и использовала нецензурные выражения. После того как ей сделали макияж, она вышвырнула вещи визажистов из квартиры и назвала мастеров нищими. Известно, что после этого скандала было принято решение убрать голос Инстасамки из релиза нового анимационного фильма Алекса Штадермана «100% Волк».

Дарья Зотеева вошла в топ-7 самых вызывающих знаменитостей Рунета. В своих постах Инстасамка пропагандирует курение, беспорядочные связи, распитие спиртного и прочие вызывающие осуждение вещи.