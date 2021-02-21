Вассерман объяснил схожесть Зеленского и Порошенко

Киев, 21 февраля. Телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о схожести действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника и оппонента Петра Порошенко.

В интервью одному из украинских изданий телеведущий отметил, что Зеленский вынужден идти путем его политического оппонента Порошенко. По мнению Вассермана, оба президента оказались жертвами одних и тех же обстоятельств, так как они зависимы от Западной Европы и США, которые вкладываюет свои деньги в проект «Украина — не Россия».

Поэтому президенты вынуждены поступать не в интересах простых граждан, а в интересах «спонсоров».

«Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от стальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины. То есть как личности они, несомненно, очень различаются, а как политические деятели вынуждены действовать одинаково», — цитирует Вассермана издание «Украина.ру».

Телеведущий считает, что такая ситуация продлится в стране, пока у западных партнеров не иссякнут деньги и интерес.

Ранее Вассерман заявил, что России нужно присоединить к своей территории не только Донбасс, но и все регионы, образующие современную Украину, чтобы она стала полноценной страной. Телеведущий заявил, что «давным-давно не просто известно, но доказано», что «украинцы есть неотъемлемая часть русского народа». Чтобы Украина смогла присоединиться к России, ее жителям достаточно просто вспомнить о своих русских корнях, объяснил Вассерман.