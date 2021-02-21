Пользователи Сети в очередной раз осудили Бузову за кривляния под музыку

Москва, 21 февраля. Певица и телеведущая Ольга Бузова станцевала под зарубежную музыку на улице зимой.

Бузова разместила видео в TikTok и собрала массу не только положительные комментарии, но и критику со стороны подписчиков. Некоторые были возмущены тем, как артистка оделась в холодную погоду.

«В капронках зимой?!» — написал один из подписчиков.

Певица участвовала в фотосессии в мини-юбке и шерстяной оверсайз рубашке пудрового цвета. В перерывах между съемками, Бузова успела снять ролик для соцсетей. На видеоролике певица, танцуя, начала имитировать пение, но подписчики заметили, что она не знает слов и обрушили на нее шквал критики. «Можно было выучить слова», «Она свои еле выучивает», — злорадствовали комментаторы.

Ранее Бузову подняли на смех за пение без фонограммы. Телеведущая решила спеть «вживую» на вечеринке певицы Ирины Дубцовой. Фанаты артистки не смогли смотреть на ее выступление без смеха и чувства стыда. Во время вечеринки звезда «Дома-2» решила спеть свой хит «Танцуй под Бузову» без фонограммы. Сидевший рядом шоумен Гарик Харламов не удержался и сквозь смех стал активно помогать артистке.

Слушатели Бузовой сильно иронизировали по поводу вокальных данных певицы. Многие выразили негодование, поскольку посчитали, что музыкальные способности Бузовой не заслуживают такой популярности.