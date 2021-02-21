Ляшко захотел вызвать на дуэль обвинившего его в махинациях чиновника

Киев, 21 февраля. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пожалел, что не может пристрелить чиновника, обвинившего его в подделке лотерейных билетов.

Обвинение главы украинского агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова в махинациях с лотерейными билетиками — голословное утверждение и ложь, заявил Ляшко в Facebook.

«Жалею, что отменены дуэли. Я бы уже пристрелил эту лживую «скотиняку», чем годами ждать судебного решения», — возмутился политик.

Он потребовал обидчика предоставить доказательства громкого обвинения, а также пообещал, что обратится в суд и будет защищать свою честь и достоинство от клеветы. Свою уверенность в исходе дела Ляшко охарактеризовал миллионом процентов, а в укрепление своей позиции он добавил, что исправно платит государству налоги, чего не делают его противники.

Эмоциональный отклик Ляшко вызвало заявление Новикова о подделке экс-депутатом в 2017 году лотерейных билетиков на сумму полмиллиона гривен (примерно 1,3 миллиона рублей). Если махинации Ляшко будут доказаны, то он может лишиться свободы на три года. Агентство планирует начать разбирательство по статье недостоверного декларирования доходов.

Недавно ФАН сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 российских компаний и сети «Спортмастер». Такие меры, по словам правительства, были необходимы из-за подозрений владельца сети в финансировании терроризма.