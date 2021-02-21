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Скончался председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Скончался председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Чита, 21 февраля. Заслуженный врач РФ, председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов умер после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщает сайт Законодательного собрания.

Лиханов скончался 21 февраля. Соболезнования его семье выразили сотрудники аппарата краевого парламента и депутаты.

«Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей», — говорится в сообщении.

Лиханов родился на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области 18 марта 1953 года. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы в 1976 году. С 1994 до 2013 года возглавлял ведущую больницу Забайкалья.

С 2004 года являлся депутатом Читинской областной думы, потом Законодательного собрания Забайкалья. Избран председателем Законодательного собрания края в апреле 2016 года.

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