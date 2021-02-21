Скончался председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Чита, 21 февраля. Заслуженный врач РФ, председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов умер после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщает сайт Законодательного собрания.

Лиханов скончался 21 февраля. Соболезнования его семье выразили сотрудники аппарата краевого парламента и депутаты.

«Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей», — говорится в сообщении.

Лиханов родился на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области 18 марта 1953 года. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы в 1976 году. С 1994 до 2013 года возглавлял ведущую больницу Забайкалья.

С 2004 года являлся депутатом Читинской областной думы, потом Законодательного собрания Забайкалья. Избран председателем Законодательного собрания края в апреле 2016 года.