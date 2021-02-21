Австрийские ученые назвали сроки сохранения иммунитета к COVID-19

Инсбрук, 21 февраля. Жители горнолыжного курорта Ишгиль, перенесшие COVID-19 в 2020 году, все еще обладают иммунитетом к вирусу, сообщили ученые Медицинского университета в Инсбруке.

Таким образом, специалисты могут заявить, что защита человеческого организма держится длительный срок, информирует Euronews.

«Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность», — отметили ученые.

Все еще обладают иммунитетом после перенесенной в прошлом году болезни около 90% пациентов, которые пришли на повторное исследование. Это значительно облегчает задачу формирования коллективного иммунитета для победы над пандемией.

Недавно ФАН сообщил о вакцинации депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко. Для процедуры политик выбрал вакцину центра им. Чумакова «КовиВак», отметив, что и остальные российские вакцины являются безопасными и эффективными.