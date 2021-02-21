Российская «Армата» впервые будет показана за рубежом в рамках IDEX-2021

Абу-Даби, 21 февраля. Российский танк Т-14 «Армата» впервые покажет себя во всей красе за рубежом на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX-2021.

Она пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля уже в 15-й раз. Входящий в Ростех «Рособоронэкспорт» покажет новинки своего экспортного каталога, рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – отметил он.

Машина, созданная концерном «Уралвагонзавод» на платформе «Армата», является первым танком третьего послевоенного поколения. Это совершенно новая и полностью российская разработка.

Также на IDEX-2021 будет показан новейший плавающий бронетранспортер БТ-3Ф. Одной из главных особенностей новых машин является способность покидать десантные корабли на удалении 40-60 км от берега.