Греция в очередной раз продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

Афины, 21 февраля. Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю до 8 марта.

При этом у въезжающих в Грецию граждан России должны быть отрицательные результаты теста на коронавирус и ваучер с бронью номера гостиницы. Необходимым остается прохождение семидневного карантина. Об этом сообщается в очередном совместном межминистерском решении.

Изначально такое разрешение действовало с 7 по 21 сентября, но несколько раз продлевалось. Министерства не вносили никаких изменений в текст решения. Оперативный штаб объявил, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю.

Ранее стало известно, что власти Греции задумались о признании российской вакцины «Спутник V». Это позволит сформировать «зеленый коридор» для привитых граждан РФ, открыв для них границы.