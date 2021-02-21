Пушков спрогнозировал уход пользователей из WhatsApp

Москва, 21 февраля. Несогласные с новыми требованиями использования мессенджера WhatsApp пользователи найдут ему альтернативу, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее WhatsApp пошел на крайние меры, чтобы обновить спорную политику конфиденциальности. С 15 мая 2021 года мессенджер начнет работать по новым правилам. Персональные данные пользователей будут передаваться в головной компании Facebook, которой принадлежит приложение.

Принимать новое пользовательское соглашение требуется в обязательном порядке. В случае несогласия с поправками, пользователь будет заблокирован.

По мнению Пушкова, несогласные с нововведениями найдут альтернативу WhatsApp.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на жесткое установление собственных правил игры, это выглядит не как предложение, а как диктат на пути к созданию настоящего «Большого Брата“. Уверен, многие будут искать альтернативу — из чувства протеста», — спрогнозировал развитие событий в своем Telegram-канале Пушков.

В 2014 году мессенджер был приобретен корпорацией за 19 млрд долларов. Тогда звучали обещания, что данные пользователей двух приложений будут храниться отдельно.

Ранее немецкий парламентарий попытался выяснить, какие меры принимает ЕС для сохранности личной информации пользователей мессенджера. Он спросил, расследуют ли европейские органы ситуацию с изменением пользовательского соглашения.

В январе вышло обновление для мессенджера Telegram, благодаря которому пользователи могут перенести свои чаты из WhatsApp.