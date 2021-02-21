«Северный поток — 2» поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ

Берлин, 21 февраля. Новый президент США Джо Байден хотел бы улучшить отношения с Германией, но на пути этого намерения встает газопровод «Северный поток — 2».

Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен высказывали желание укрепить отношения и наладить еще более тесные связи с союзниками США, ключевую роль среди которых играет Германия. Однако на практике сложно «переключить рычаг», сообщает Süddeutsche Zeitung.

Во время недавнего телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель подняла вопрос о строительстве газопровода. Автор материала уверен, что общение главы страны с канцлером по поводу проекта «ставит под угрозу консенсус» демократов и республиканцев.

Недавно ФАН сообщил об очередном решении Госдепартамента США о введении новых санкций против газопровода. На этот раз никаких новых ограничений Госдеп изобретать не стал.