Автосалоны начали просить россиян платить за машины наличными

Москва, 21 февраля. Некоторые автосалоны просят покупателей расплачиваться наличными, а в случае отказа могут поднять цену.

Оплачивать покупки авто наличными в надежде серьезно сэкономить на банковских переводах просят клиентов небольшие автосалоны. Банки взимают за эквайринг определенный процент, который в среднем составляет от 1,33 до 3,5%. Требование оплаты наличными вызвано нежеланием или невозможностью взять на себя расходы на эквайринг.

«Есть дилеры с маленьким объемом продаж, для которых нецелесообразно брать комиссию за эквайринг на себя. Они вешают ее на клиента, тогда и возникает просьба оплаты наличными», — цитирует пресс-службу ГК «АвтоСпецЦентр» газета «Известия».

Активнее всего на покупке автомобилей за наличку настаивают неофициальные дилеры, совсем уж небольшие салоны и мультибренды. Если оплатить покупку авто наличными средствами клиента просит автосалон, то скорее всего, наценка на него будет минимальна.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов назвал лучшим способом избежать необоснованных затрат в автосалоне при покупке авто — прийти вместе со своим знакомым юристом. Эксперт также рассказал о главных ловушках, которые могут поджидать человека, решившего приобрести машину.