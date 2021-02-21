Биолог Центра имени Чумакова оценила риск заражения птичьим гриппом

Москва, 21 февраля. Заражение птичьим гриппом при употреблении мяса курицы не может произойти. Об этом сообщила научный сотрудник Центра имени Чумакова, биолог Александра Гамбарян.

Специалист заявила, что заражения нужно «надышаться» вирусом — например, когда он в курятнике поднимается с пылью. Курятина не может быть фактором риска, даже если будет сырой.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). Это первый случай инфицирования человека данным штаммом.