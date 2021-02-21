Три человека погибли во время стрельбы у магазина в Новом Орлеане

Новый Орлеан, 21 февраля. Стрельба произошла рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана, несколько человек погибли. Об этом сообщает телеканал Fox8.

По данным источника, в субботу, 20 февраля, около 2:50 по местному времени (23:50 по Москве) вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили тела погибших, нескольким пострадавшим оказали помощь.

Как сообщил шериф округа Джефферсон Пэриш Джозефа Лопинто, злоумышленник открыл стрельбу в оружейном магазине, двое были убиты. После он вышел на улицу, где подстрелил еще несколько человек.

По предварительным данным, стрелка нейтрализовали другие люди. Его тело нашли среди погибших. В настоящий момент ведется расследование. Устанавливается причина произошедшего и мотивы убийства.

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