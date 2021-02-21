Россияне стали вдвое меньше занимать денег на подарки к 23 Февраля

Москва, 21 февраля. Средняя сумма микрозайма на подарок ко Дню защитника Отечества в текущем году уменьшилась почти вдвое.

Почти в два раза меньше, по сравнению с прошлым годом, россияне стали занимать на подарок к 23 февраля. Сумма снизилась до 8500 рублей. Об этом сообщается в исследовании компании IDF Eurasia (сервис микрофинансирования Moneyman), которая проанализировала заявки более 80 тыс. своих клиентов, передает ТАСС.

«В 2021 году относительно 2020 года наблюдается противоположная тенденция. Средний чек снизился практически вдвое — до 8500 рублей (-48,5%) у женщин и до 9100 рублей у мужчин (-46,2%)», — говорится в исследовании.

В прошлом году средний размер займа к этому празднику составлял около 16 500 рублей у женщин и 17 300 у мужчин, что на 15% и 23% больше соответственно по сравнению с 2019 годом. 18% опрошенных женщин хотят приобрести одежду или аксессуары, 15% — электронику, 13% изготовят подарок своими руками, 8% купят настольные игры, по 7% подарят алкоголь, аксессуары для автомобиля, книги, парфюм и 5% подарят носки и пену для бритья.

Ранее мужчины рассказали о своих заветных мечтах в преддверии 23 Февраля. Большинство российских мужчин удовлетворены своей жизнью полностью или в основном. Такой ответ дали около 76% опрошенных.