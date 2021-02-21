Бузова разоткровенничалась о разрыве с Давой и призвала голосовать за него

Москва, 21 февраля. Певица Ольга Бузова призвала подписчиков проголосовать за победу ее экс-возлюбленного Давида Манукяна в «Танцах со звездами» и раскрыла подробности их разрыва.

Звезда обратилась к поклонникам в сторис в Instagram. Она отметила, что в последнее время закрылась от публики, так как переживает непростой период в своей жизни. Девушка сосредоточилась на работе, чтобы помочь себе пережить разрыв с Манукяном.

«Безусловно, когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился», — поделилась Бузова.

Проблемы в отношениях начались после того, как возлюбленные перестали разговаривать друг с другом и делиться своими обидами. Накопившиеся проблемы было проще решить расставанием.

Певица отметила, что на протяжении двух лет была верной и преданной Манукяну и рассчитывала, что их отношения «до конца». В свою любовь к блогеру Бузова вложила чувство, поддержку и помощь. Она считает его «родным человеком», несмотря на последующие события.

«Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, как ему важна победа в «Танцах со звездами». И, если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива», — заявила она.

Девушка выложила скриншот с экрана телефона, на котором видно, что она проголосовала за пару Манукяна с Дарьей Палей, а также назвала его профессионалом в танцах.

Пользователи Сети ранее высмеяли Бузову за пение без фонограммы на вечеринке в честь дня рождения певицы Ирины Дубцовой. Телеведущей даже стал помогать Гарик Харламов.