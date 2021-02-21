Симптом коронавируса оказался признаком другой опасной болезни

Лондон, 21 февраля. Постоянный кашель считают одним из основных симптомов коронавируса, но он может оказаться и признаком рака легкого, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Помимо кашля, специалисты советуют обратить внимание на ряд других распространенных признаков онкологического заболевания — потерю веса и аппетита, кровохаркание и одышку.

В Национальной службе здравоохранения напомнили, что гораздо больше шансов прожить еще пять лет имеют те пациенты, у которых рак обнаружен на самой ранней, а не на четвертой стадии. Чтобы снизить риск заболевания, специалисты советуют заниматься спортом, правильно питаться и бросить курить.

Ранее врачи из британского Фонда борьбы с раком простаты перечислили симптомы, указывающие на развитие рака предстательной железы. Среди них боль в ногах, бедрах или позвоночном отделе.