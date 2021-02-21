Четверо из администрации обрушившейся фабрики задержаны в Норильске

Норильск, 21 февраля. Четверо сотрудников руководства обрушившейся фабрики арестованы в Норильске. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» и сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам, были задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха.

По версии следователей, дефекты, которые могли привести к обрушению, были выявлены еще в 2018 году. Однако ремонтные работы не были начаты своевременно из-за бездействия подозреваемых.

Ранее СК допросил администрацию предприятия, на котором произошла катастрофа в ходе укрепления конструкции здания.