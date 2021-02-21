Тиньков рассказал, почему не рискнет купить акции Ozon и Tesla

Москва, 21 февраля. Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков провел прямой эфир об инвестициях и дал советы инвесторам в соцсети Clubhouse.

По словам Тинькова, в его портфеле есть единственная акция — Тинькофф банка. В ближайшее время продавать ценные бумаги он не собирается.

«Я понимаю, как можно покупать многие русские компании — наших производителей удобрений, «Норникель», еще кого-то. Я смотрю — это хорошо. Когда я смотрю десять прибылей — как торгуется Тинькофф, в 10-12 раз, я понимаю, как люди покупают. Все остальное — это какие-то спекуляции и так далее. Я этого вообще не понимаю», — признался предприниматель.

Инвесторам Тиньков посоветовал обратить внимание на облигации и «недооцененные русские акции». С акциями Tesla он посоветовал быть аккуратными. По мнению предпринимателя, «там будет коррекция еще какая». Кроме того, Тиньков отметил, что выходящий на IPO Ozon «теряет деньги».

Ранее сообщалось, что по данным биржи Nasdaq, капитализация Ozon составляет около 11 млрд долларов. Компания является крупнейшим российским ритейлером по уровню рыночной капитализации. Следом за Ozon идет X5 Retail Group с показателем 10 млрд долларов.