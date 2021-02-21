Похолодание придет в Россию на 23 Февраля

Москва, 21 февраля. Похолодание до -17 градусов ожидается в центральной части Европейской России днем 23 февраля в День защитника Отечества, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура днем -15...-17 градусов, по области -19 градусов», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик уточнил, что будет маловетренно и солнечно. Температура воздуха ночью упадет до 33 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной за последние два месяца. При этом атмосферное давление будет на 20 единиц выше нормы. В выходные дни будет постепенно холодать. Утром воскресенья ожидается от −13 до −15 градусов, а днем — от −8 до −10 градусов.