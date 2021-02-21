Полиция ищет сбившего пешехода в Краснодаре водителя Mercedes

Краснодар, 21 февраля. Результатом ДТП в центре Краснодара стала гибель 33-летнего пешехода.

Сообщение об аварии на перекрестке улиц Базовской и Буденного появилось в соцсетях вечером 21 февраля. По данным УМВД, водитель Mercedes во время движения по улице Буденного проехал на красный свет светофора и врезался в KIA. После столкновения он продолжил движение и сбил 33-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Полиция начала поиски водителя, который скрылся с места ДТП. На фото, которое публикуется в Сети, видно, что в районе аварии находится минимум три разбитые машины. Предположительно, нарушитель был пьян.

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