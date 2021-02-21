Косметолог перечислила длинный список операций, к которым могла прибегнуть Пугачева

Москва, 21 февраля. Косметолог Марта Орлова проанализировала свежие снимки российских звезд, предположив, какие косметические процедуры они выполнили.

Ранее поклонники 71-летней Аллы Пугачевой сошлись во мнении, что Примадонна увеличила губы. Как сообщила косметолог в беседе с порталом «МК», певица прибегла к помощи инъекций.

«Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей», — сообщила эксперт.

Достижения коллеги Пугачевой Ларисы Долиной Орлова также списывает на успехи пластической хирургии. По ее словам, речь идет о подтяжке с комплексной косметологической поддержкой в послеоперационном периоде. Не исключает эксперт и того, что певица прибегла к абдоминопластике (пластика живота) и маммопластике (коррекция груди).

Ранее ФАН собрал топ-5 свежих скандалов, связанных с Пугачевой. В частности, Примадонну обвинили в предательстве, после того, как она не пришла на похороны известного стилиста Александра Шевчука. Он работал над сценическими образами Пугачевой и многих других российских звезд.

Молчание певицы даже связали с некоторыми скандальными подробностями, касавшимися возможных причин смерти стилиста.