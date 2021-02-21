Билл Гейтс назвал причину энергетического коллапса в Техасе

Вашингтон, 21 февраля. Основатель Microsoft Билл Гейтс возложил вину за энергетический коллапс из-за сильнейшей за 30 лет снежной бури в Техасе на власти штата. Мнением он поделился в интервью CNN.

Гейтс опроверг заявления губернатора штата Грэгга Эббота о том, что к массовому отключению электроэнергии привели проблемы с ветряными турбинами, которые якобы остановились из-за аномальных морозов.

По словам Гейтса, власти Техаса сэкономили на системах морозостойкости в сфере энергетики. Бизнесмен уточнил, что зависимость от возобновляемых источников энергии в США в настоящее время не настолько высока.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми», — отметил Гейтс.

Он подчеркнул, что решение властей штата сэкономить на системах морозостойкости в сфере энергетики привело к гибели людей. Гейтс напомнил, что энергосистема Аляски в аналогичных условиях исправно функционирует.

Сильнейшая снежная буря ударила по южным штатам США и северным штатам Мексики. Ухудшение погодных условий привело к десяткам смертей и оставило миллионы людей без электричества.