Андрей Разин рассказал, почему российские артисты жалуются на высокие тарифы на ЖКУ

Москва, 21 февраля. Продюсер Андрей Разин объяснил, почему артисты устроили «коммунальный флешмоб», рассказывая во всех СМИ, сколько они тратят на оплату счетов по ХКХ.

За последние несколько дней российские звезды стали массово рассказывать, сколько тратят на «коммуналку». При этом некоторые из них посетовали, что элитное жилье обходится крайне дорого. В частности, Максиму Галкину приходится экономить на лампочках в замке, где он живет с Аллой Пугачевой. А продюсер Иосиф Пригожин, жаловавшийся в начале пандемии на падение доходов, сообщил, что тратит на ЖКУ 60-70 тыс. рублей в месяц.

Продюсер Андрей Разин в разговоре с «МК» рассказал, что многие звезды вообще не тратили деньги на покупку элитных апартаментов, а получили их по «бартеру»: когда крупные застройщики дарят апартаменты звезде, чтобы потом очень быстро распродать все остальные квартиры в комплексе, ставшим такими образом «звездным».

«Наши русские дураки верили, что будут жить по соседству со звездой. На самом деле никто из артистов туда не заселился. А простым людям начали приходить бешеные платежки за ЖКХ, налоги! Продать эту недвижимость нереально сегодня. Балбесы и попали», — заявил Разин.

При этом он подчеркнул, что продюсируемые им артисты живут в простых небольших квартирах и не тратят баснословные деньги на «коммуналку». Тогда как решившиеся на «бартер» звезды сами оказались заложниками ситуации.

«Тем более апартаменты, их и не продать, и в собственность перевести практически невозможно. А коммунальные платежи — огромные! Наши звезды залезли в элитные дома, не имея денег, на халяву. Но кричали, что купили квартиру сами, а застройщики их имена в рекламе использовали, обманывая граждан. Вот звезды наши и попали», — заявил продюсер.

Разин «ориентировочно» оценил» стоимость коммунальных услуг для особняка Галкина и Пугачевой в поселке Грязь. По его мнению, это порядка 80 тыс. в месяц.