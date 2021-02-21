ВОЗ изучит данные о заражении людей птичьим гриппом H5N8 в России

Москва, 21 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит информацию о заражении жителей России птичьим гриппом H5N8, заявил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

Он уточнил, что ВОЗ получила от России уведомление о заражении людей разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). По словам Яшаревича, у заразившихся не проявлялись симптомы, сообщения о дальнейшей передаче инфекции от человека человеку отсутствуют.

Представитель организации отметил, что если данные подтвердятся, это будет первый случай инфицирования людей H5N8.

«Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников птицефабрики на юге России впервые заразились птичьим гриппом (H5N8). По ее словам, заболевшие чувствуют себя хорошо. Новый птичий грипп пока не способен передаваться от человека к человеку.