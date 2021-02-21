Ирина Шейк без макияжа дала советы по уходу за кожей

Нью-Йорк, 21 февраля. Супермодель Ирина Шейк показала своим поклонникам, как выглядит без макияжа, и поделилась секретами ухода за кожей.

На своей странице в Instagram 35-летняя модель опубликовала видео, в котором подробно рассказала, какими косметическими средствами пользуется после утреннего душа. Сама она предстала перед подписчиками с мокрыми волосами и халате с анималистичным принтом.

Расчесав волосы, Шейк прошлась по коже лица и шеи кубиком льда, избавляясь от отеков. После перешла к увлажнению кожи, нанеся на лицо и шею крем 111Skin энергичными движениями рук. Закрепила результат она специальным роллером, проведя им вдоль подбородка, скул и лба.

«Это поможет вам избавиться от лишней жидкости и разбудит кожу утром», — заверила модель.

Затем последовали крем для глаз, термальная вода и золотая маска для губ «24k Pure Gold Lip Treatment», которую звезда сделала совместно с косметологом Мими Лузон. По словам супермодели, маску можно оставить на губах как на пять минут, так и на 15.

Завершает уход Шейк повседневным макияжем, нанося на лицо хайлайтер Burberry в форме стика и консилер, чтобы скрыть покраснения.

В конце прошлого года стало известно, что Ирина Шейк разошлась со своим возлюбленным, 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. С ним модель начала встречаться вскоре после расставания с голливудским актером Брэдли Купером, в браке с которым на свет появилась дочка Шейк.