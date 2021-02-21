Зуева поделилась фото подросшей дочери от Данилы Козловского

Нью-Йорк, 21 февраля. Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от звезды «Матильды» и «Викинга» Данилы Козловского, кадром с прогулки артистка поделилась в сторис в Instagram.

Зуева с дочерью по имени Ода Валентина живет в Нью-Йорке. Артистка отправилась в США перед родами. Вскоре посмотреть на дочь приехал в страну и Козловский. Однако пара уже длительное время не публикует совместное фото, что привело к появлению слухов о расставании актеров.

На новом, опубликованном в Instagram, снимке дочь Зуевой и Козловского запечатлена в синем комбинезоне во время прогулки по заснеженной улице. На прогулку с мамой и дочкой вышла их собака Груша.

Козловский и Зуева начали жить вместе в 2015 году. В течение года пара скрывала свои отношения от общественности. Звезды жили в гражданском браке и не оформляли отношения официально. Дочь Козловского и Зуевой родилась 2 марта 2020 года. Девочку назвали Ода Валентина. По слухам, влюбленные на какое-то время разъезжались после рождения ребенка.

Сообщения об окончательном расставании актеров появились еще в сентябре. СМИ писали, что Козловский закрутил роман с актрисой Оксаной Акиньшиной — пару заметили вместе на отдыхе в Турции. Более того, пользователи соцсетей заподозрили, что Акиньшина ждет ребенка от Козловского.

Осенью СМИ, ссылаясь на источник, близкий к звездной паре, сообщили, что Козловский расстался с Зуевой.

«Они действительно приняли решение разойтись, так будет лучше для всех», — рассказал изданию источник.

Он уточнил, что на воспитание их дочки расставание родителей никак не повлияет.