Блогер раскрыл секреты комфортного автостопа в России

Москва, 21 февраля. Пандемия коронавируса подкосила туризм по всему миру, но автостоп, как ни странно, по-прежнему успешно функционирует, сообщил блогер и путешественник Олег Приходько.

Водители охотно подбирают пассажиров, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране. Несмотря на это, осталось неизменным положение дел в регионах, где автомобилисты спокойно подвозили пассажиров, там они продолжают это делать. Аналогичная статистика зафиксирована в регионах с не очень гостеприимными водителями, рассказал турист в беседе с радио Sputnik.

«Например, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают. А в Центральной России путешествовать автостопом не так удобно. Также на федеральных трассах могут хуже брать», — рассказал он.

Он дал несколько советов по автостопу, главные из которых — выбрать оживленную трассу и голосовать исключительно за чертой города, миновав все повороты, чтобы поймать автомобиль, направляющийся прямо, а не влево или вправо от трассы. В одежде следует избегать темных оттенков и камуфляжа, в идеале — надеть оранжевую, поскольку у нее большая длина волны и ее видно издалека.

Недавно ФАН сообщил, что Кипр планирует открыть двери для российских туристов не раньше, чем 1 апреля. Правительство приняло такие меры из эпидемиологических соображений.