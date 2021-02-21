Наташа Королева упомянула о смерти в поздравлении сыну 

Москва, 21 февраля. Певица Наташа Королева, поздравляя своего сына Архипа Глушко с 19-летием, опубликовала трогательное, но немного грустно стихотворение.

На своей странице в Instagram Королева поздравила сына, опубликовав строки из стихотворения юриста Кати Гордон. При этом первые строчки говорят о времени, когда матери не станет на этом свете.

«Когда меня не станет на земле,

Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть...

Мой сын возьмет тетради и пластинки мои,

И я смогу с ним говорить о любви -

Трудно, но, милый мой, знай одно!

Я слежу за тобой», — написала певица.

К счастью, сразу после грустного стихотворения Королева добавила, что эти строчки являются новой песней, посвященной не только Архипу, но и Серафиму — сыну Гордон. Оба мальчика празднуют день рождения в один день — 19 февраля.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям. Однако некоторые из них были обескуражены тем, что текст навивает грусть.

«Сыночку всего самого доброго, но в такой день и такие грустные стихи? Наташа, тебе же столько мало лет! Такие стихи после 80-ти лет можно писать», — отметила в комментариях пользователь под ником karpenko.liubov.

«Фото красивое! Сын и мама прелесть. А стих грустный», — добавила elenalena413.

«Наташа, ну что за стихи такие? Тебе еще жить и жить. Пожалуйста, не пугай так ребенка. Лучший подарок для него — это ты здоровая на долгие года!» — обратилась к Королевой alwaysgoodenergy.

Ранее в сторис соцсети Королева рассказала поклонникам, что всегда мечтала о сыне и уже давно знала, как его назовет.

«Я всегда знала, что сына назову Архип. В часть моего деда! Порывай Архип Лукич погиб в 1944 году под Кенигсбергом. Ему было 33 года», — сообщила она.

Так же певица рассказала, что пока Архип живет вместе с родителями, а в свою квартиру может переехать только когда «сможет заработать и содержать».