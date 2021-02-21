РФ отправила администрации Байдена запрос на первые контакты

Вашингтон, 21 февраля. Россия отправила администрации президента США Джо Байдена запрос на организацию первых контактов.

Посол России в США Анатолий Антонов нацелен на «прагматичное сотрудничество» со Штатами в вопросах космоса, стратегической стабильности, Арктики и борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — отметил посол.

При этом отмечается, что Вашингтон продолжит свое давление на Москву. До начала диалога между сторонами, ослабить напряженность в отношениях не получится.

Ранее Антонов заявил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna неделю назад и сделает второй укол через четыре недели. По словам дипломата, в этой области разделительные линии наносят ущерб безопасности граждан обеих стран.