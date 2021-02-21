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РФ отправила администрации Байдена запрос на первые контакты

РФ отправила администрации Байдена запрос на первые контакты

Вашингтон, 21 февраля. Россия отправила администрации президента США Джо Байдена запрос на организацию первых контактов.

Посол России в США Анатолий Антонов нацелен на «прагматичное сотрудничество» со Штатами в вопросах космоса, стратегической стабильности, Арктики и борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — отметил посол.

При этом отмечается, что Вашингтон продолжит свое давление на Москву. До начала диалога между сторонами, ослабить напряженность в отношениях не получится.

Ранее Антонов заявил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna неделю назад и сделает второй укол через четыре недели. По словам дипломата, в этой области разделительные линии наносят ущерб безопасности граждан обеих стран.

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