Диетолог составила топ-5 самых полезных орехов для человека

Москва, 21 февраля. Какие орехи следует включить в ежедневный рацион, рассказала российский диетолог Ольга Деккер в своем Instagram-профиле.

Одним из самых полезных эксперт назвала миндаль, поскольку он богат витаминами группы B и Е, содержит кальций, фосфор, магний и марганец. Антиоксиданты в миндале не только предупреждают появление рака, но и предотвращают развитие ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.

Низкокалорийные фисташки также обладают антиоксидантами, содержат Омега-3 жирные кислоты и пищевые волокна.

«В них есть антиоксиданты, предупреждающие развитие рака и хронических заболеваний. Особая роль отводится лютеину и зеаксантину, которые повышают остроту зрения», — пояснила Деккер.

По ее словам грецкий орех - такой же лидер по содержанию Омега-3 и антиоксидантов. А орехи кешью помогают в профилактике снижения артериального давления за счет содержания витаминов группы B, К и Е, фосфора и железа, магния и марганца, селена и цинка.