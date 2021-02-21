Французов возмутил отказ Байдена пригласить Россию в G7

Париж, 21 февраля. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились отказом президента США Джо Байдена пригласить для участия в «Большой семерке» (G7) Россию.

Белый дом ранее заявил, что в отличие от экс-президента Дональда Трампа, Байден не будет приглашать Россию в G7. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки уточнила, что считает необходимым совместное обсуждение данного вопроса всеми участниками «Большой семерки». В дальнейшем это поможет принять решение о приглашении России в состав G7.

Французы раскритиковали решение Байдена, усмотрев в нем унижение для остальных участников саммита.

«По какому праву только американцы навязывают такое решение?» — спросил DANIEL LUCZAK.

«Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», — написал archimède33.

«Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?» — задался вопросом Reg6994.

Пользователи отмечали, что Россия могла бы ослабить «европейский проект США» и вместе с Китаем выступить в качестве противовеса Вашингтону. Другие комментаторы отмечали, что Соединенные Штаты, страны Западной Европы и Японию связывает только решение по иранской проблеме, и задавались вопросом, насколько работа группы может быть эффективной с точки зрения «экологических действий», если в нее не входят Россия, Китай, Пакистан и Бразилия.

Накануне под председательством Великобритании началась встреча «Большой семерки». Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.