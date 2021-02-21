Фото в обнимку с Кафельниковым озадачило поклонников Булановой

Москва, 21 февраля. Певица Татьяна Буланова опубликовала снимок с 47-летним теннисистом Евгением Кафельниковым, удивив подписчиков теплыми отношениями со спортсменом.

Прославленный атлет во время съемки крепко держал 51-летнюю певицу за талию. Звезды позировали в обнимку, улыбались и выглядели счастливыми. Буланова прекрасно выглядела в маленьком черном платье и оригинальных жемчужных бусах.

Никаких комментариев под снимком заслуженная артистка России не оставила. Менее чем за сутки публикация набрала более пяти тысяч лайков. Фото озадачило поклонников и послужило поводом для множества домыслов.

«Какая пара! Ах», «Танюша, это Ваш новый возлюбленный?», «Чудесно смотритесь вместе», «Хороша девушка! Сочетаетесь с мужчиной», «Таня! Просто огонек!», — писали поклонники.

Буланова дважды была замужем. В первый раз ее избранником стал звукорежиссер и личный продюсер артистки Николай Тагрин. Отношения продлились около 13 лет. В 1993 году у пары родился сын Александр. Но в 2005 году супруги развелись, сохранив добрую дружбу.

Вскоре Буланова вышла замуж за футбольного тренера Владислава Радимова. Роман длился 11 лет. У пары родился сын Никита. Но в 2016 году чета решила развестись. С тех пор о личной жизни Булановой мало что известно. Кафельников тоже в разводе, но известно, что у прославленного теннисиста есть молодая дочь по имени Алеся.

В ноябре Буланова рассказала об отношениях с молодым актером театра и кино Артемом Анчуковым. Поклонники заподозрили артистку в любовной связи с артистом. Но Буланова заявила, что у нее с 39-летним Анчуковым исключительно рабочие отношения.