Полина Гагарина рассказала о травле в школьные годы

Москва, 21 февраля. Певица Полина Гагарина призналась, что стала жертвой травли в школьные годы. Пережить агрессию ровесников ей помогло любимое увлечение.

Коротая время по пути на концерт, Гагарина предложила своим подписчикам в Instagram задать ей несколько вопросов. Одна из девушек посетовала, что ей «стремно быть одной», так как в ее 16 лет на нее не обращают внимание мальчики.

В ответ певица поделилась историей из своего юношества.

«Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком в 12 лет. Меня это никак не трогало, потому что со мной была музыка, я много писала и жила в своем мире. Мне с собой никогда не было скучно, а это впоследствии интересовало их», — сообщила Гагарина.

Артистка посоветовала девушке найти любимое занятие, в котором можно «раствориться».

Ранее СМИ выяснили личность нового избранника певицы. Его зовут Владимир Чиняев, мужчина руководит звукозаписывающей студией. Он наиболее известен под псевдонимом ChinKong. Чиняев — звукорежиссер, поэтапно контролирует все этапы записи песни, иногда сам сочиняет музыку.

ChinKong ранее сотрудничал с многими российскими звездами, с такими как Филипп Киркоров, «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Эмин Агаларов и DJ Smash. C Полиной Гагариной он работает около трех лет.